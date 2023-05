Llorente si allena col gruppo. Appiagyei direttore marketing

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Llorente torna in gruppo, Michael Appiagyei nuovo Senior Director Marketing. Nella giornata di ieri i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida con la Salernitana, con la solita divisione tra palestra – presente anche Celik – per chi ha giocato con il Leverkusen e campo per chi è rimasto in panchina. Insieme a questi si è rivisto anche Llorente. Nel frattempo, la Roma continua a modificare il proprio organigramma. Dopo la nomina di Lina Souloukou come nuova CEO e General Manager, infatti, è stato scelto Michael Appiagyei come nuovo Senior Director Marketing. Con più di dieci anni di esperienza in numerose aziende importanti come Netflix (Global Marketing), Sky (Marketing Manager) e Playstation (Senior Global Brand Lead), Appiagyei si occuperà di brandizzazione e campagne marketing per la Roma. L’inglese, laureato alla Brunel University, entrerà nelle prossime settimane a fare parte della squadra di Michael Wandell, il Chief Commercial and Brand Officer. Appiagyei andrà quindi a sostituire una posizione vacante dallo scorso marzo, quando Paolo Monguzzi, ex capo del Ticketing – attualmente alla Juventus – era andato a ricoprire la carica ad interim dopo Taddio di Valerio Gori, che ha lasciato i giallorossi per diventare il nuovo Global Head of Marketing dell’Atleti-co Madrid lo scorso maggio.