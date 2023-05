Lippi: "La Roma può difendere bene l'1-0 a Leverkusen. Giovedì Mou ha disegnato una partita di grande concretezza"

LIBERO - Intervistato dal quotidiano lombardo, il commissario tecnico della Nazionale campione del Mondo nel 2006, Marcello Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla vittoria della Roma contro il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League. Queste le sue parole:

[...]

La Roma ha realizzato un mezzo miracolo con una mezza squadra. Mourinho non finisce mai di stupire, vero?

«Aveva 6-7 titolari fuori ma, per i giocatori che ha reclutato integri, Mou ha disegnato una partita di grande concretezza. Un leader è stato Cristante centrale difensivo. Poi con Bove ha pescato il jolly vincente per l'1-0, risultato che può difendere bene a Leverkusen».

[...]

La nazionale azzurra che nel cuor le sta tornerà un giorno quella di Berlino 2006? O, più semplicemente, quella di Londra 2021?

«È un discorso complicato, oggi giocano 9-10 stranieri per squadra e Mancini trova ovvie difficoltà nel pescare italiani bravi nel campionato. Difatti guarda a tornei esteri, non può farne a meno. È anche un discorso generazionale: in quel Mondiale avevo in squadra fuoriclasse come Totti e Del Piero e tanti leader carismatici, grandi uomini. Per questo abbiamo vinto la coppa».

A proposito dei suoi granatieri azzurri, Grosso e Giardino hanno portato in serie A Frosinone e Genoa. E allenano anche Gattuso, Pippo Inzaghi, Oddo, Pirlo, Cannavaro, De Rossi. Tutti figli suoi dal punto di vista tattico?

«Questo non lo so. Sono loro a doverlo dire anche se qualcosina di quella gestione azzurra spero l'abbiano assorbito. Alle loro squadre hanno trasmesso una grande mentalità vincente ma i meriti di questi risultati ottenuti a Frosinone e a Genova sono soltanto di Fabio e di Alberto».

[...]