L'Europa League vale 60 milioni (e la Champions)

Un trofeo da oltre 60 milioni di euro. La semifinale di Europa League con il Leverkusen può cambiare la storia della Roma: sia in termini sportivi, sia per le casse del club. La vittoria finale della competizione garantirebbe infatti alla società, oltre che premi milionari, anche la qualificazione alla prossima Champions Leaue. Che si traduce in un introito di almeno 40 milioni di euro, più altri 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa europea. E senza contare gli eventuali ricavi per l'incasso del botteghino della futura partecipazione all'ex Coppa dei Campioni e il market pool della Uefa. Insomma, si scrive Bayer e si legge occasione. (...) Aggiorniamo il conto: 12 milioni e 680 mila euro sicuri già nelle tasche della famiglia Friedkin. Adesso la finale vale 4,6 milioni e chi alzerà il trofeo si porterà a casa altri 4 milioni. L'incastro totale, la formula della felicità per tutti i tifosi, permetterebbe di guadagnare al club 21 milioni più almeno altri 40 (di base) derivanti dall'automatica qualificazione in Champions. Nei calcoli non abbiamo ancora considerato un aspetto: l'incasso della biglietteria. È difficile stabilirlo con precisione perché la Roma non comunica i ricavi della vendita dei tagliandi. L'anno scorso, nella semifinale di Conference League contro il Leicester, il club fece il record di 2,3 milioni con poco meno di 70 mila tifosi presenti. (...)

(La Repubblica)