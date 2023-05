Le tre Coppe e l'ipocrisia del tifo patriottico

Che meraviglia: tre squadre italiane (Inter, Roma e Fiorentina) nelle finali europee. Così sapremo per chi tifare: Manchester City, Siviglia e West Ham. È una doverosa finzione quella del sostegno patriottico alle squadre che "difendono l'orgoglio nazionale". [...] Stessa soddisfazione se l'Europa League non andasse alla Roma, che ha contro i laziali, i napoletani, gli juventini, tutta Milano, quelli che amano il calcio ma detestano Mourinho, chi va in moto e non sale sul bus, la famiglia Zaniolo dalla Turchia. [...]

(La Repubblica - G. Romagnoli)