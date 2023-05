L'anno magico del calcio italiano non va sprecato

"Calcio is back", è lo slogan scelto dalla Lega Serie A per veicolare questo magnifico anno in giro per il mondo. Questa stagione sarà in ogni caso un momento di ripartenza. Le finali non sono un dettaglio. La verità ce la diranno Istanbul, Budapest e Praga. Tre città magnifiche, che nell'immaginario dei tifosi di Inter, Roma e Fiorentina servono in questo momento a proiettare sogni e avventure. Possibilmente con finale di coriandoli e coppe alzate al cielo. [...] Tre italiane nelle tre finali europee. L'ultima volta nel 1994. Vi sembra poco? Abbiamo battuto club come Barcellona, Tottenham, Liverpool, Porto, Benfica, Sporting, Real Sociedad e Bayer. [...]

L'errore più grande sarebbe cullarsi su questi risultati. La roadmap del nostro calcio resta complessa. Stadi più moderni, differenziazione dei ricavi, lotta al razzismo e violenza, valorizzazione dei settori giovanili. Abbiamo mille cose da fare e su tanti temi siamo rimasti indietro. [...]

L'Inter parte sfavorita col City, ma in questo momento in Europa ha poche squadre davanti. Roma e Fiorentina proveranno a fare la storia. Ma la vera partita sarà quella che giocheranno da questa estate dirigenti e tecnici. A loro spetta la possibilità (e la responsabilità) di trasformare questo mitico 22-23 in una regola, e non nella più dolce delle eccezioni.

(gasport - P. Pardo)