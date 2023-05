Ladri in azione all’Eur: smontata la macchina del vice di Mourino

I “cannibali” delle auto hanno colpito ancora. E questa volta a farne le spese è stato il tecnico in seconda della Roma, ovvero Salvatore Foti, il vice di Jose Mourinho. Una beffa per l’allenatore di origine palermitana che giovedì sera ha dovuto seguire il match di Europa League all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen dalla tribuna per via di una squalifica subita dalla Uefa. Neanche il tempo di godersi almeno la festa per la vittoria giallorossa che l’indomani mattna ecco la brutta sorpresa: dalla sua Toyota C-HR parcheggiata all’Eur tra via Giorgio Ribotta e via Bilbao erano sparite le portiere. Due sportelli erano stati completamente divelti. (...) I “cannibali” delle auto hanno colpito ancora. E questa volta a farne le spese è stato il tecnico in seconda della Roma, ovvero Salvatore Foti, il vice di Jose Mourinho. Una beffa per l’allenatore di origine palermitana che giovedì sera ha dovuto seguire il match di Europa League all’Olimpico contro il Bayern Leverkusen dalla tribuna per via di una squalifica subita dalla Uefa. Neanche il tempo di godersi almeno la festa per la vittoria giallorossa che l’indomani mattna ecco la brutta sorpresa: dalla sua Toyota C-HR parcheggiata all’Eur tra via Giorgio Ribotta e via Bilbao erano sparite le portiere. Due sportelli erano stati completamente divelti. (...)

(Il Messaggero)