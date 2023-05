La tentazione di Mou: salutare Roma con la coppa in mano ma senza Dybala

C'è chi ci ha visto un addio anticipato e chi il solito Mourinho. La frase, pronunciata all'open day voluto dall'Uefa in vista della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, il 31 maggio a Budapest, si presta a una doppia lettura: «Escluso il Tottenham ho un legame speciale con tutti i club che ho allenato perché la gente non è stupida. Sa che do tutto per il club. Così è a Roma: il tifoso percepisce che lavoro e lotto per loro. Anche con la Roma, quando arriverà quel giorno, non sarà facile ma resteremo legati per sempre».

Non ci sono dubbi, invece, sull'allarme che l'allenatore portoghese ha lanciato sull'infortunio alla caviglia che continua a tenere fuori Paulo Dybala: «Non penso che Dybala possa giocare a Budapest. Non è che si allena di nascosto. Ho la speranza di portarlo in panchina, considerando che per lui sarà l'ultima partita della stagione. Se parte tra le riserve e ci può dare 20 minuti della sua qualità sono già contento».

(Corsera)