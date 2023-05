La sorpresa della vigilia: Dybala sta bene, giocherà

Paulo Dybala sta meglio ed è pronto a prendersi una maglia da titolare domani sera contro il Siviglia. Nel penultimo allenamento svolto ieri a Trigoria l'argentino ha sostenuto l'intera seduta senza sentire dolore alla caviglia. Dissipati quindi i dubbi su una sua presenza a Budapest. Dybala ci sarà e vuole farlo dal primo minuto.

Settimane di fisioterapie e allenamenti mirati per arrivare nella migliore condizione possibile all'appuntamento con la storia. Dybala nell'ultimo mese ha lavorato solo in funzione della finale di Budapest. Evitando qualsiasi rischio in campionato. L'argentino non gioca una partita da titolare da un mese e mezzo. Ma l'ultimo allenamento ha riacceso la speranza di vederlo fin dall'inizio contro il Siviglia. Il dolore alla caviglia è finalmente superato e adesso deciderà Mourinho se rischiarlo fin da subito o tenerlo come valore aggiunto a partita in corso. Ma la stagione ha raccontato una sola storia: quando la Joya è stata disponibile lo Special One non ci ha mai rinunciato. E difficilmente lo farà domani sera a Budapest. Insieme a lui ci sarà Abraham.

Mou avrà quindi tutti i suoi big a disposizione per la finale. Pellegrini, unico capitano della storia della Roma a giocare due finali internazionali, e Gianluca Mancini, insieme a José Mourinho parleranno oggi alle 17.45 in conferenza stampa.

