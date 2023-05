La Roma vede Budapest

Un figlio della Lupa fa godere la Roma. La rete del giovane centrocampista premia una partita quasi perfetta della Roma in fase difensiva e comunque lucida in quella offensiva, che non poteva essere continua a causa delle difficoltà strutturali e delle necessità tattiche, ma nella quale è emersa la capacità di leggere i momenti e le situazioni in cui si poteva colpire. A Mourinho sarebbe andato benissimo lo 0-0 perché tra qualche giorno Dybala e Wijnaldum avranno più di un quarto d’ora nelle gambe e ci potrebbe essere anche Smalling. [...] La Roma ieri ha trovato un meccanismo perfetto, che ovviamente toglieva qualcosa in fase di possesso anche perché spesso bisognava risalire tutto il campo. Ma poi ci ha pensato il figlio della Lupa: al 18’ della ripresa Bove ha scippato Andrich sulla trequarti, ha dribblato Tapsoba e servito Abraham. Il tiro dell’inglese è stato respinto da Hradecky e il ragazzo ha insaccato il tap-in. Senza le assenze rimarcate da Mourinho, Bove non avrebbe giocato: chissà che non sia un segno del destino

(gasport)