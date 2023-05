La Roma si arrende e Mourinho vacilla: “Sono stanco”

È sembrato un saluto di addio quello di José Mourinho alla Curva Sud dopo la sconfitta con l'Inter. Un lunghissimo applauso al cuore del tifo romanista dopo aver riunito la squadra in cerchio. José ha messo da parte l'animo battagliero e ha tirato fuori i sentimenti per un popolo che non ha mai smesso di sostenerlo. [...]Una squadra decimata dagli infortuni, una società silente che non lo supporta, calciatori che faticherebbero anche in altri palcoscenici meno importanti e dirigenti praticamente assenti. La gente ha capito che José è un uomo solo al comando, che non è spalleggiato e che sta conducendo una delle battaglie più complicate in carriera contro critiche feroci all'esterno e mormorii ingiustificati all'intero. Sta reagendo come meglio non poteva: creando un solido legame tra lui, la squadra e il tifo. "Non sono deluso dal comportamento della società. Sono un po' stanco di fare tanto, qui sono più di un allenatore". ha detto. Un allenatore dirigente, una personalità dominante in un club che non ne ha, se non nel presidente che, però, non ha nessuna intenzione di incontrarlo. [...]

(Il Messaggero)