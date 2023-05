La Roma è un muro da finale

Alla fine è sempre Roma. Guerriera, sofferente, cattiva, grintosa, generosa. [...] Ieri a Leverkusen la squadra di José Mourinho non ha mai tirato nello specchio della porta e una volta sola fuori. [...] Il Bayer ha calciato sette volte in porta e ventiquattro complessivamente, però conta segnare e il gol della qualificazione è quello di Edoardo Bove all’Olimpico. [...] Insomma, poco calcio, ma tanta, tantissima dedizione e forza di volontà. E queste sono le situazioni in cui emerge il magistero di Mourinho, bravissimo a cucire addosso ai suoi giocatori il vestito che lui stesso predilige. Per José è la sesta finale e le altre 5 le ha vinte. A Budapest la Roma cerca la corona di principessa d’Europa.

(gasport)