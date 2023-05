La Roma dice grazie: "Una notte per voi"

406 giorni dopo: dalla Salernitana alla Salernitana, da una squadra che ritrovava l'Olimpico pieno al 100% a una che non vede l'ora di ringraziarlo. Per la partita di domani alle 18.30 la Roma ha preparato una serie di iniziative dedicate ai tifosi.

Il club e i giocatori hanno scelto di dire "grazie" a tutti quei romanisti che, in questo anno, ci sono sempre stati. Nella penultima partita dell'anno in casa la Roma si dedica alla sua gente. E lo dice chiaro e tondo nella notizia che accompagna l'iniziativa che si chiama: "Io sono la Roma, questa notte è magica per voi".

I giocatori entreranno in campo con una maglia dedicata alla gente: a fine riscaldamento la squadra la lancerà ai tifosi e per chi non riuscirà a prenderla sarà poi possibile acquistarla. Sarà poi indetto un concorso per incontrare i calciatori al termine della gara, aggiudicarsi la t-shirt celebrativa e un pallone da far autografare. Infine, saranno premiati i primi due abbonati per la stagione 2023/24 con la consegna di un riconoscimento direttamente dalle mani di una delle Legend giallorosse. A completare la festa anche la presenza delle calciatrici della Roma femminile.

Non c'è dubbio che, come accade ormai da tempo gli applausi forti saranno tutti per José Mourinho. A Leverkusen ha ammesso di non vedere l'ora di ritrovarsi faccia a faccia con la sua gente. A Trigoria, lungo la strada e poi, direttamente, allo stadio. Ogni settore racconta una storia d'amore che sembra non voler finire mai. Con Mourinho in panchina, poi, ancora di più.

(Corsport)