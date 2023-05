La Roma decimata, Mourinho deve arrangiarsi. Dubbi sul modulo

(...) José Mourinho, per la gara di questa sera a Monza, ha convocato tutta la rosa, compresi gli infortunati (escluso il solo Kumbulla) e lo squalificato Matic. Aggregati i difensori della Primavera Keramitsis e Louakima, viste le non buone condizioni di Spinazzola, che dovrebbe finire in panchina per fare spazio a Zalewski. (...) Ibanez sarà titolare vista la carenza di difensori, c’è da capire se in uno schieramento a tre o a quattro al fianco di Mancini. Col 4-2-3-1 Celik e Zalewski sarebbero gli esterni, Mancini e Ibanez centrali, Cristante e Bove davanti alla difesa, Solbakken, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Abraham (unico calciatore della serie A ad avere realizzato più reti, 3, in campionato dopo il 90’); col 3-4-2-1 Cristante scalerebbe in difesa con Pellegrini a centrocampo.

(corsera)