La rincorsa di Dybala. La caviglia dà fastidio ma vuole partire dal 1’

Le immagini di Paulo Dybala sorridente in allenamento, stridono con le dichiarazioni di José Mourinho rilasciate alla vigilia («La mia sensazione è che non giocherà con il Leverkusen»). Da una parte c’è un calciatore che non sta benissimo a causa della contusione alla caviglia rimediata con l’Atalanta, dall’altra un tecnico che pubblicamente ci va cauto ma che in realtà vorrebbe rischiarlo a tutti i costi. José sa come si arriva a Budapest, anche con uno spogliatoio falcidiato dagli infortuni. Ed è consapevole che avere un attaccante come Dybala a disposizione fa tutta la differenza del mondo. Gli ultimi due giorni li ha passati sul lettino del fisioterapista a causa dei forti dolori alla caviglia destra. La paura più grande, però, è una ricaduta muscolare che gli farebbe terminare definitivamente la stagione. Opzioni a cui la Joya non vuole pensare. (...)

(Il Messaggero)