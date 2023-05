La notte del bambino

Mourinho li chiama "bambini". Sono i ventenni che in questi due anni ha lanciato un po' per curiosità (e ruolo) e tanto per disperazione. Edo Bove è l'unico sopravvissuto di sette-otto tentativi, quello che gli sta regalando le maggiori soddisfazioni, le risposte più convincenti. [...]

Bove il dinamico è l'immagine di una squadra commovente ed è giusto che abbia deciso la sfida col Bayer: è il volto di un gruppo che non gioca un calcio spettacolare, ma che lavora sempre con un'applicazione straordinaria e 'sente' la guida. [...]

So da tempo che lo Special vuole andar via: la pazienza ha retto fino a un mese fa. Una società seria e riconoscente lo convocherebbe stamattina in sede e gli offrirebbe tre anni di contratto e la piena autonomia sul mercato, un mercato peraltro penalizzatissimo dal FPF. Ma questo è solo un sogno. No, non un sogno personale, ma di chi ha ben presenti la grandezza del tecnico e le dimensioni del vuoto che lascerà. Al momento, solo la tifoseria e la squadra. [...]

(Corsport/I. Zazzaroni)