Al 23' Caldirola rischia tantissimo per una trattenuta su Celik in corsa appena all'interno dell'area di rigore, poteva anche starci il calcio di rigore. Nella ripresa gialli corretti per Pellegrini e Cristante, potevano essercene due per Pessina e Rovella. Infine il nervosismo tra Izzo e Celik (doppio giallo), col turco che poi va fuori per doppia ammonizione.

(Gasport)