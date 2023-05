La Joya non si allena, gestione per Pellegrini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Celik in gruppo, Pellegrini e Dybala assenti. Dopo due giorni di riposo concessi da Mourinho, la Roma è tornata ad allenarsi durante Media Day, una giornata organizzata dalla UEFA in vista della finale di Europa League, che ha aperto le porte di Trigoria ai giornalisti. I giallorossi hanno svolto una seduta mattutina in vista dell'impegno di campionato con la Fiorentina. Non hanno preso parte alla seduta Spinazzola, Karsdorp, Dybala e Pellegrini.

Proprio il capitano giallorosso ha accusato con la Salernitana un problema alla caviglia e - come annunciato anche dal tecnico portoghese - non partirà con il resto della squadra per la sfida di Firenze. Ma la sua situazione non preoccupa e, al momento, non è in dubbio la sua presenza nella finale di Budapest. Semplice gestione del problema perciò per il capitano, che in questa stagione ha giocato praticamente sempre, a volte anche se non al 100% della condizione fisica, e ora Mou preferisce preservarlo.

Il resto del gruppo ha lavorato sul campo, svolgendo partitelle, con la rosa divisa in due squadre: i «rossi» di Rui Patricio, Ibanez, Smalling e Abraham, e i «blu» di Matic, Celik - tornato in gruppo - Wijnaldum, Mancini e Belotti.

Al termine della seduta mentre alcuni giocatori concedevano interviste ai giornalisti presenti, Spinazzola e Karsdorp hanno svolto allenamento individuale e personalizzato. Difficile immaginarli in campo per la finale, anche se il laterale azzurro può ancora sperare nella convocazione per poi magari ritagliarsi uno spezzone di gara.

Al termine della giornata tutto l'organico è rimasto al Fulvio Bernardini per fare gruppo in vista della finale di Budapest. E proprio accanto ai campi da gioco è andato in scena un barbecue di squadra, documentato da Mourinho sul suo account Instagram, con tanto di commento che imita le nomenclature dei dipinti: «Trigoria Training Ground As Roma, il grande barbecue giallorosso».