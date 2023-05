La fine della strada

Non ho più voglia di dare peso delle assenze di Wijnaldum e Dybala, che ieri aveva nelle gambe soltanto venti minuti, a giudicare dallo spazio che Mourinho gli ha potuto concedere. Non ho più voglia di parlare degli arbitri, che non hanno in simpatia José: del resto lui non ha mai fatto nulla per ingraziarseli. Secondo numerosi commentatori li ha spesso usati per coprire le proprie manchevolezze. Non ho più voglia di parlare di una società Roma che da un anno lascia solo l'allenatore più importante della sua storia, sedotto nella primavera del 2021 con promesse di grandezza evaporatesi dopo pochi mesi; un fuoriclasse del calcio e della vita costretto a mangiare continuamente

merda: in tutta la carriera non aveva mai allenato un gruppo con limiti tecnici e numerici così vistosi. [...] Ho però voglia di occuparmi dei tifosi, che non hanno mai smesso di star vicino a José riempiendo lo stadio anche quando i prezzi sono aumentati (rimpiango la strategia Monguzzi). Gente alla quale alla fine Mou ha rivolto un lungo applauso: abbiamo visto persone piangere comprendendo che il romanzo era ed è alle pagine finali.

E ho voglia di applaudire una squadra da sesto, settimo posto, che ha dato sempre il massimo, un massimo che talvolta non è bastato.

(corsport - I. Zazzaroni)