Kumbulla ieri si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio destro presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. I tempi di recupero non sono stati ufficializzati, ma appare improbabile che il difensore riesca a tornare in campo prima del 2024. Chi è pronto invece è Wijnaldum. Non partirà titolare domani contro il Leverkusen, ma sarà pronto a subentrare in corsa.

(Il Messaggero)