Josè tra tattica e psicologia: tutti convocati per la trasferta

La Roma è in emergenza e José Mourinho chiama tutti a raccolta. Nessuno escluso, anche quelli che non vedranno più il campo fino alla fine della stagione. Da Karsdorp a Llorente, fino ad arrivare agli infortunati Smalling, Belotti, Dybala e lo squalificato Matic (tornerà con l'Inter). Nessuno di loro potrà giocare con il Monza e dalla lista manca solo Kumbulla alle prese con la lesione del legamento crociato. Per il resto, tutti convocati per dare forza alla squadra che questa sera alle 21 scenderà in campo all'U-Power Stadium (Brianteo). L'aspetto mentale in una situazio-ne d'emergenza è fondamentale. (...) Tutte le seconde linee disponibili e qualcosa di loro giocherà anche titolare. A partire dalla difesa in cui Celik potrebbe essere schierato fuori ruolo tra i tre centrali come braccetto di

sinistra, a destra Mancini e a comandare la linea Ibanez. Cristante, invece, dovrebbe restare a centr-campo a innescare le azioni di attacco e aiutare il reparto arretrato a non subire incursioni. Accanto a lui Bove. (...) Il terminale offensivo sarà Abraham, alla ricerca disperata di gol anche per convincere le squadre di Premier che può diventare un investimento redditizio. Piace all'Aston Villa che sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Roma in vista del mercato estivo, ma il prezzo fissato da Tiago Pinto è di 40/50 milioni. In Inghilterra piace anche Dybala e la clausola rescissoria da 12 milioni potrebbe agevolare l'operazione, salvo che Friedkin non decida di aumentargli l'ingaggio ed eliminarla. La differenza potrebbe farla la qualificazione alla prossima Champions. (...)

