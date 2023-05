José, pronto a vincere e a sparire in scooter. Con la "Joya" nel cuore

Ma chi c'è dietro José? Qualcuno che si nasconde ma esiste. Il giro sullo scooter non è male, poi José sa sempre cosa farne e come fare per prendersi l'oscar del miglior attore protagonista, intelligenza super, magari tatticamente non un fenomeno ma per il resto fantastico, studio degli avversari da primo in classifica. Adesso sfida il Siviglia, stressa l'avversario, non gli da riferimenti, quali contromisure può prendere José Luis Mendilibar, che Roma mette giù lo Special che toglie, mette, e fa credere il contrario?

Adesso pare ruotare tutto attorno a Dybala. La Joya è in una bolla con un sentinella fissa che non gli fa neppure alzare la forchetta per alimentarsi, lo vestono e lo svestono due ancelle fidate, fa l'allenamento ma col divieto di toccare la palla, manca poco che venga installata una piattaforma elevatrice per farlo salire sul pullman perché José ha fatto sapere che farà di tutto per portarselo con sé a Budapest.

Chi gioca è pronto a dare un braccio per lui. Wijnaldum gioca? Abraham fa l'unica punta o c'è anche Belotti lì davanti a prendere calci e una manciata di falli che fanno rifiatare?

Dybala non parte titolare da un mese e mezzo, Josè ha detto che gli bastano una ventina di minuti, quello quando entra segna, e se vai ai rigori è un centro sicuro anche con la caviglia sinistra ingessata. Le ultime notizie lo danno pronto, ha svolto l'allenamento con il resto della squadra ma quando è iniziato il lavoro pesante José lo ha legato a un palo, niente carichi e la partitella l'ha vista da bordo campo. Ma si può stare certi che a Budapest lo vediamo.

Questa Roma è all'ottanta per cento Josè, ma il restante è molto Dybala, la sua sola presenza in panchina mette ansia e se il Siviglia dice che è solo un dettaglio ha capito poco di Josè, lui ci lavora giorno e notte sui dettagli. Poi c'è il tipo misterioso che sta alle sue spalle, quello che gli rifila le dritte da spiattellare in conferenza per mandare tutti in fibrillazione, magari anche i Friedkin, perché come fece a Madrid, José vince e sparisce, e lo decide prima ancora di iniziare di sparire, magari su uno scooter, giusto per restare ai dettagli.

(Il Giornale)