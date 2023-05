José non vuole rischiare: a Firenze largo ai giovani

Roma e Fiorentina, se avessero potuto, la partita di oggi l'avrebbero saltata a piè pari. Un match che potrebbe trasformarsi in un allenamento considerando le formazioni scelte. Nella testa dei protagonisti, infatti, ci sono le rispettive finali: quella di Budapest di Europa League per la Roma (31 maggio) e quella di Praga di Conference per la Fiorentina (7 giugno). I giallorossi potrebbero ancora qualificarsi sulla carta in Champions League, ma molto dipenderà dai risultati di Milan e Atalanta nelle prossime due giornate.

In porta giocherà Svilar, mentre la difesa sarà composta da Llorente-Smalling-Ibanez. Sulla fascia destra c'è un ballottaggio tra Missori e Celik, a sinistra invece spazio a Zalewski. In mezzo al campo agiranno Bove e uno tra Tahirovic e Camara, mentre sulla trequarti ci saranno El Shaarawy e Solbakken. Il centravanti sarà Belotti.

Mourinho non ha convocato Dybala, Pellegrini, Matic, Rui Patricio e Spinazzola, chiamando invece i 'bambini' Keramitsis, Missori, Baldi e Pagano.

(Il Messaggero)