José come Fonseca, identico il bilancio dei due portoghesi in 102 gare giallorosse

L’ultima volta che la Roma ha battuto l’Inter all’Olimpico: 2 ottobre 2016. Risultati successivi: 1-3 e 2-2 per Di Francesco contro Spalletti, un doppio 2-2 di Fonseca contro Conte, lo 0-3 dello scorso campionato di Mourinho contro Inzaghi.

Mou è arrivato a 102 partite con la Roma incredibilmente con lo stesso identico score con cui il suo predecessore lasciò la Capitale (53 vittorie, 21 pareggi, 28 sconfitte), a lui ne restano 7 od 8 per chiudere una stagione in bilico tra trionfo e delusione.

Il bilancio all’Olimpico in A nell’anno solare 2023 è ottimo: 23 punti in 9 partite, nessuno ne ha fatti di più. Quello nei confronti diretti stagionali è pessimo: 9 punti in 11 incontri con le altre 6 big, nessuno ne ha fatti di meno. Le due vittorie di Mourinho in questo mini-torneo: 1-0 alla Juventus, 2-1 sul campo proprio dell’Inter. L’ultima doppietta contro i nerazzurri? In quello stesso 2016-17 del più recente successo all’Olimpico.

(Corsera)