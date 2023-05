Italia d'oro, sembra la Premier

L'Inter in finale di Champions, la Roma in finale di Europa League e la Fiorentina in finale di Conference: sembra di essere tornati a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90, quando il calcio italiano dominava e la Premier sognava, un giorno, di diventare come noi. In realtà sono passati 29 anni dall'ultima nostra tripla presenza e l'Inghilterra ci ha oltrepassati alla grande, prendendo come modello - sembra quasi assurdo - il nostro vecchio modo di fare calcio e migliorandolo con investimenti senza limiti, soprattutto ,sugli stadi di proprietà e sulla cessione all'estero dei diritti televisivi. (...) A Milano e Roma si litiga da anni per trovare la sede degli stadi nuovi e intanto l'Inter e il club dei Friedkin conquistano le rispettive finalissime, a sorpresa, sfruttando solo le qualità tecniche che avevano, le idee di Inzaghi e il genio di Mourinho, unico al mondo per la capacità di tirare fuori il massimo da chiunque lavori con lui. (...) Se Allegri fosse passato, oggi avremmo la certezza dell'Europa League dopo la prima Conference conquistata dalla Roma un anno fa. Nel '94 il Milan vinse la Coppa dei Campioni contro il , Barcellona e l'Inter la Coppa Uefa contro il Salisburgo mentre il Parma fu sconfitto dall'Arsenal in Coppa delle Coppe. Erano gli anni d'oro: dall'89 al '94 per ben quattro volte l'Italia andò in finale con tre squadre. (...)

(Il Messaggero)