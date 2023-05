Infermeria al completo. Dall'inizio della stagione 1.043 giorni di infortuni

«Sono preoccupato». Con la faccia seria di chi ne ha viste tante in carriera. Ma forse mai come stavolta. La Roma perde i pezzi e Mourinho inizia la conta dei superstiti per il tour de force del mese di maggio tra coppa e campionato. (...) Un legamento crociato, una costola fratturata e una spalla lussata. La, Roma contro i rossoneri ha perso in un colpo solo Kumbulla (out fino a fine stagione), Belotti e Bove. Che si aggiungono agli infortunati Smalling, Llorente, Wijnaldum, Dybala e Karsdorp. (...) Diciannove giocatori hanno saltato almeno una partita, collezionando in tutto 1.043 giorni di assenza (secondo i dati transfermarkt). Con un ventaglio di infortuni da laurea in medicina. Due legamenti crociati, due menischi, una tibia fratturata e quattro spalle lussate. Poi vari problemi tra caviglie, scafoide e occhio, più tantissimi infortuni mu-scolari di varia natura. (...) Sopra i 100 giorni di assenza si posiziona Karsdorp (solo contando gli infortuni) con due operazioni al mefisco. Via via tutti gli altri da Spinazzola (61 giorni), Dybala (50) e Pellegrini (34), Zaniolo (32 giorni) e Belotti (30). Una serie infinita di problemi che non ha lasciato in pace la Roma neanche sotto le vacanze per il Mondiale, con l'operazione alla mano di Cristante e i problemi muscolari di Belotti, Pellegrini e Spinazzola. (...) Mou non nasconde la preoccupazione già per la gara di mercoledì a Monza dove mancherà per squalifica anche Matic. La formazione è un rebus. Di recuperi non se ne parla, anche se Wijnaldum fa ben sperare. Dybala si valuterà giorno per giorno.

(La Repubblica)