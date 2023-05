Inchiesta su Mou ma sarà in panchina per Roma-Inter

Ieri erano due anni esatti dall'annuncio del suo arrivo sulla panchina della Roma, ma José Mourinho ha pochi motivi per festeggiare. Alla lunga lista degli infortunati, infatti, si è aggiunto anche il nome di Stephan El Shaarawy, che ha riportato una lesione al flessore della coscia destra che potrebbe averne decretato in anticipo la fine della stagione, ma soprattutto le parole dello Special One dopo la gara di Monza sull'arbitro Chiffi («E il peg-giore che abbia mai visto, e ne ho visti tandscarsi, la società dovrebbe avere la forza per dire all'Aia di non mandarlo più») hanno portato ad una indagine da parte della procura della Figc. Giudizi lesivi dell'arbitro Chiffi e del movimento arbitrale. (...) Il tecnico rischia una squalifica ma sarà in panchina domani pomeriggio (ore 18, mancano pochissimi biglietti per l'ennesimo tutto esaurito) all'Olimpico contro l'Inter. La società, infatti, chiederà alla procura l'accesso agli atti e i legali giallorossi avranno una settimana di tempo per preparare la memoria difensiva. Da approfondire anche la questione microfono («Sono andato in campo con un microfono, mi sono protetto»): da regolamento non è consentito, ma la Procura accerterà se è stato effettivamente così o se è stata una battuta (...)

(corsera)