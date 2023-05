Il Siviglia oggi affronta il Real: Mendilibar prepara il turnover

José Luis Mendilibar ha deciso di convocare 23 giocatori per la sfida con il Real Madrid, ultimo appuntamento prima della finale di Europa League contro la Roma. Presenti anche Marcao, Jordan e Nianzou: "Due vengono per fare gruppo, mentre uno potrà dare una mano", le parole del tecnico del Siviglia. Presenti anche En-Nesyri e Badé, che ieri non si sono allenati. L'allenatore opterà per il turnover: "Rispetto alla partita con l'Elche si rivedrà poca gente e a qualcuno non vogliamo far giocare l'intera partita. Normalmente pensiamo sempre a una partita per volta, ma con una finale a quattro giorni di distanza non è facile". Poi ha risposto agli elogi di Mourinho: "Lo ringrazio, ci saluteremo con piacere prima e dopo la partita".

(corsport)