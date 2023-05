Il punteggio della Roma "faro" di Chinè. Stesso criterio già applicato a gennaio

Un occhio alla Roma e un occhio al prossimo filone stipendi. Ieri la Caf

ha chiuso il primo capitolo, quello sulle plusvalenze, con dieci punti di penalizzazione, il 15 giugno si aprirà il secondo fascicolo sulle mensilità arretrate. Cosa c'entra la Roma nel processo disciplinare a carico della Juve giunto ieri alla terza puntata?

Apparentemente nulla. Molto invece se si segue il criterio applicato dall'accusa nel definire la nuova richiesta di penalizzazione per i bianconeri chiamati a rispondere del primo filone dell'inchiesta penale Prisma. […] Giuseppe Chine, capo della procura federale, esponente cioè dell'accusa davanti alla Corte federale per il processo ter sulle plusvalenze della Juve, nel confezionare le nuove sanzioni rese necessarie dal pronunciamento del collegio di garanzia presso il Coni, ha tenuto d'occhio il piazzamento in classifica della Roma. La quale, particolare non di poco conto, all'atto della requisitoria. non aveva ancora giocato contro la Salernitana proprio come la Juve a Empoli. Il dott. Chine ha quindi riformulato la penalizzazione in 11 punti per la Juve in modo da "piazzarla" un punto dietro la Roma, ultimo club dietro le attuali 4+2 squadre impegnate nel centrare la zona Champions league della prossima stagione. Identico fu il criterio applicato anche in gennaio, allorquando la richiesta fu di 9 punti calcolando, sempre con riferimento alla Roma, un piazzamento della Juve un punto dietro la posizione di classifica occupata dalla squadra di Mourinho. [...]

(Il Giornale)