Il Psg tenta Mou per la Champions. La Roma studia i possibili eredi

Se i bookmaker registrano davvero il termometro delle possibilità degli eventi, allora il matrimonio fra José Mourinho e la Roma sembra davvero ai titoli di coda. Le quote, infatti, cominciano a essere basse, mentre nella pancia di Trigoria e dell’Eur – le sedi del club – nonostante la famiglia Friedkin predichi sempre riservatezza, si sentono rumori di sciabole. Tutto fatto, quindi? Non proprio. Ieri dalla Francia sono lievitate le notizie che vogliono lo Special One candidato alla panchina del Psg, forse come unica cura alla incapacità dello squadrone di vincere in Champions. [...] Impressioni? I giochi non sono ancora fatti. Non a caso non mancano i sussurri velenosi che vogliono che sia l’entourage dello stesso Mou ad anabolizzare le voci per far pressione sui Friedkin. Vero? Una cosa è certa: non sembra il modo migliore per preparare la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, anche perché la squadra giallorossa è fieramente legata al proprio tecnico. [...] In ogni caso, Mourinho ha un ingaggio non banale da 8 milioni a stagione e, al momento, nessuna offerta già pronta. Quindi la permanenza non è da escludere, anche se il club segue già degli allenatori che, pur con profili diversi, possano dare garanzie. I nomi? Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Thiago Motta e Ruben Amorim, ma occhio ai colpi di scena. Ma una cosa è certa, l’eredità Mourinho, per tutti, sarebbe di difficile gestione.

(gasport)