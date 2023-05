Il piano di Mou per riportare in forma Dybala

Le partite contro Salernitana e Fiorentina rappresenteranno una preparazione in vista della finale di Budapest del 31 maggio. José Mourinho gestirà Paulo Dybala, Chris Smalling, Stephan El Shaarawy e Georginio Wijnaldum, il quale però è un bel passo avanti rispetto agli altri. Tutti loro comunque hanno accusato un infortunio e sono tornati da poco a disposizione. Lo Special One utilizzerà parzialmente la 'Joya' in questi due match di campionato, con l'obiettivo di recuperarlo al meglio per la finale contro il Siviglia.

Nelle rotazioni entreranno di nuovo Filippo Missori e Ola Solbakken, mentre ci sarà la staffetta tra Bryan Cristante e Nemanja Matic e Andrea Belotti e Tammy Abraham.

Intanto dalla Francia continuano a circolare le voci che accostano Mourinho alla panchina del PSG, ma questa volta si tratterebbe di un interesse davvero concreto.

(corsera)