Il piano di Mou per Dybala. All'Olimpico da titolare

Dieci giorni alla finale, dieci giorni per rimettere in sesto Paulo Dybala. Le partite contro Salernitana e Fiorentina saranno importanti per ritrovare il giusto feeling con il campo e con la caviglia sinistra che lo tormenta da quasi un mese in seguito al brutto intervento di Palomino in Atalanta-Roma. Da quel match la 'Joya' ha saltato quattro gare e ha disputato 19 minuti contro l'Inter e 13 all'andata contro il Bayer Leverkusen. L'argentino ha fatto tanta fisioterapia e ora José Mourinho è pronto a schierarlo da titolare domani contro la Salernitana per migliorare il ritmo e la condizione atletica. Il tecnico lo manderà in campo per 60 minuti per poi effettuare la sostituzione per evitare sovraccarichi e qualsiasi problema fisico.

(corsport)