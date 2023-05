Il gol è un rebus: Belotti è pronto, Dybala deve stringere i denti

Chi dirigerà la sfida col Leverkusen è Michael Oliver, un inglese che ha la curiosa caratteristica di essere quello che, in media, ha fischiato più rigori contro alle squadre dello Special One: sei in 21 gare.

È dal 1993-94 che la Roma non segna così poco in campionato. Per questo serve Dybala, anche se l'argentino ha ancora dolore alla caviglia e stringerà i denti per esserci. Ieri, comunque, sono stati provati in tandem Abraham e Belotti. Sia il Gallo che El Shaarawy sono disposti a ridursi l'ingaggio pur di restare a Roma. Kumbulla, intanto, ieri è stato operato al ginocchio: ritorno a fine anno.

(Gasport)