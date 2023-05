Il c.t ungherese Rossi: "Forza Josè. Spettacolo? No, sarà un match intenso"

C'è un cuore italiano assai speciale che guarderà la partita facendo per giunta gli onori di casa. 81 tratta di Marco Rossi, c.t. dell'Ungheria, che ha raccontato così le sensazioni in vista della finale: «Credo che come tutte le finali potrebbe essere una partita non spettacolare. Prevedo Intensità, verticalità e ricerca della profondità più che la gestione del possesso». Per Mourinho e la sesta finale europea, per Mendilibar è la sua settima partita di sempre in Europa. Questa differenza forse potrebbe essere significativa, ma il tecnico

Italiano non si scompone: "Quando giochi contro allenatori così, sai che un fattore a loro vantaggio può essere la sagacia tattica e l'esperienza.. Poi cerhi di fare del tuo meglio, sai che la storia non conta e questo vale sia per I club che per gli allenatori. E una partita secca e può essere decisa da tanti fattori».

(gasport)