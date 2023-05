Il baby Natale sogna alla Roma. Grazie a una app

Come fa a finire alla Roma uno che da bambino odiava il calcio? Merito di un talent. One of us è un'app che si scarica da smartphone, ti fa caricare i tuoi video e accedere a un iter che garantisce un contratto nelle giovanili di un grande club. Gabriele Natale. 18 anni, è diventato cosi un attaccante delle giovanili giallorosse e si è raccontato alla Milano Football Week. (...) «Quest'anno ho giocato poco ma sono migliorato tantissimo sotto ogni aspetto. Il mio punto di forza? La grinta».

(gasport)