Idea Marcos Leandro, la stellina di Falcao

Un occhio sul presente e uno sul futuro. La Roma guarda alle sfide che l'attendono in questo finale dì stagione tra la lotta alla qualificazione alla Champions e la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma al tempo stesso monitora con attenzione quelli che possono essere gli obiettivi di mercato per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere la stellina del Santos che si sta prendendo sempre di più la scena in Sudamerica, Marcos Leonardo. La notizia è stata lanciata ieri dal portale brasiliano UoL.com, e confermata anche negli ambienti di mercato: Tiago Pinto ha messo gli occhi sull'attaccante classe 2003 (alto 174 centimetri) dì proprietà del Santos, il club di cui Paulo Roberto Falcao, da novembre 2022 è coordinatore sportivo (...) A soli vent'anni (compiuti proprio ieri) ha realizzato 42 gol in 142 presenze con il club carioca. Anche questo 2023 lo ha cominciato nel migliore dei modi; segnando otto reti in venti apparizioni (tutte da titolare) ed è reduce da una passata stagione ricca di soddisfazioni con 21 gol in 57 partite. (...) La Roma è interessata, ma la trattativa non è però cosa semplice visto che il 20enne ha un contratto lungo (fino al 2026) con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. La sua attuale valutazione è di circa 12-15 milioni di euro, il Santos non accetterà meno di 20-25 milioni. (...)

(corsport)