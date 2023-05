Roger Ibanez è stato convocato dalla nazionale brasiliana per le amichevoli contro Guinea e Senegal. E ieri il difensore giallorosso - in ballottaggio con Llorente per un posto a Budapest - ha festeggiato così: «La convocazione in nazionale è sempre un onore. Il Siviglia? Grande squadra, ma lo siamo anche noi. E conosciamo bene le nostre potenzialità: lottiamo sempre fino alla fine».

(Gasport)