I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante "una certezza anche fuori ruolo", Tahirovic "cresciuto", Belotti "si divora un gol"

La Roma non va oltre lo 0-0 sul campo del Bologna, in una partita condizionata dal prossimo impegno dei giallorossi, la semifinale di ritorno di Europa League in casa del Bayer Leverkusen. Il migliore in campo, secondo i quotidiani, è Bryan Cristante, impiegato ancora una volta da difensore centrale. "Pronto a mettere le solite toppe qua e là. Una certezza anche fuori ruolo per Mourinho", si legge sul Tempo. Visto l'arretramento del numero 4 e il riposo necessario a Nemanja Matic, lo Special One ha rispolverato Benjamin Tahirovic nel ruolo di mediano. "Bravo, solido, sicuro e presente. Cresciuto. E molto", è il giudizio sul classe 2003 della Gazzetta dello Sport. Prova opaca, invece, per Andrea Belotti, il peggiore in campo per media voto sui giornali, perché, scrive il Corriere dello Sport, "si divora un gol davanti a Skorupski, certificando la sua crisi realizzativa. Non riesce a rendersi pericoloso".

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Messaggero, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista, Leggo)

Svilar 6,17

Celik 6,17

Cristante 6,61

Ibanez 6,39

Missori 6

Camara 5,83

Tahirovic 6,56

Wijnaldum 5,94

Zalewski 6,28

Solbakken 6,39

Belotti 5,17

Mancini 6,11

Bove 6

Abraham 6

Pellegrini 6,06

Matic 6

Mourinho 6,17

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Celik 6

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Missori 6,5

Camara 5,5

Tahirovic 6,5

Wijnaldum 5,5

Zalewski 6,5

Solbakken 6,5

Belotti 5

Mancini 6

Bove 6

Abraham 6

Pellegrini 6

Matic 6

Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5

Celik 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Missori 6

Camara 6

Tahirovic 6,5

Wijnaldum 5,5

Zalewski 6

Solbakken 6

Belotti 5

Mancini 6

Bove 6

Abraham 5,5

Pellegrini 6

Matic SV

Mourinho 6

TUTTOSPORT

Svilar 6

Celik 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6

Missori 5,5

Camara 6,5

Tahirovic 5,5

Wijnaldum 6

Zalewski 6

Solbakken 6,5

Belotti 5

Mancini 6

Bove 6

Abraham 6,5

Pellegrini SV

Matic SV

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Missori 6

Camara 5,5

Tahirovic 6,5

Wijnaldum 6

Zalewski 6

Solbakken 6

Belotti 5,5

Mancini 6

Bove 6

Abraham 6

Pellegrini 6

Matic 6

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 6

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Missori 6

Camara 6

Tahirovic 6,5

Wijnaldum 6

Zalewski 6,5

Solbakken 6,5

Belotti 5

Mancini 6

Bove 6

Abraham 6

Pellegrini 6

Matic SV

Mourinho 6,5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Missori 6

Camara 6

Tahirovic 6,5

Wijnaldum 6

Zalewski 6,5

Solbakken 6,5

Belotti 5,5

Mancini 6

Bove 6

Abraham 6

Pellegrini 6

Matic SV

Mourinho 6

IL TEMPO

Svilar 6

Celik 6

Cristante 7

Ibanez 6,5

Missori 6

Camara 5,5

Tahirovic 7

Wijnaldum 6

Zalewski 6

Solbakken 6,5

Belotti 5

Mancini 6

Bove 6

Abraham 6

Pellegrini 6

Matic SV

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 6

Cristante 7

Ibanez 6

Missori 6

Camara 5,5

Tahirovic 7

Wijnaldum 6,5

Zalewski 6,5

Solbakken 6,5

Belotti 5,5

Mancini 6,5

Bove 6

Abraham 6,5

Pellegrini 6,5

Matic 6

Mourinho 6,5

LEGGO

Svilar 6,5

Celik 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Missori 6

Camara 6

Tahirovic 7

Wijnaldum 6

Zalewski 6,5

Solbakken 6,5

Belotti 5

Mancini 6,5

Bove 6

Abraham 5,5

Pellegrini 6

Matic SV

Mourinho 6,5