I tifosi: “Friedkin blocca Mourinho”

Mourinho l’imperatore. È così che viene raffigurato il tecnico portoghese, che durante la conferenza stampa post Bayer ha lasciato vedere l’immagine che ha impostato come sfondo del suo cellulare: un fotomontaggio che lo ritrae, appunto, come un imperatore romano con la Conference League. E così che lo vedono i suoi calciatori («È lui l’artefice della nostra mentalità», ha detto capitan Pellegrini), e ovviamente pure i tifosi che ieri, nelle radio e sui social, ne hanno chiesto a gran voce la conferma «a tempo indeterminato», facendo dei veri e propri appelli a Dan e Ryan Friedkin. (...) Oltre al deferimento da parte del procuratore federale, Giuseppe Chine, per le dichiarazioni contro l’arbitro Chiffi («E il più scarso che mi sia mai capitato») dopo la partita di campionato contro il Monza e per aver ammesso di aver registrato i colloqui con gli ufficiali di gara «per tutelarsi». Quasi certamente Mourinho non sarà squalificato ma dovrebbe patteggiare e ricevere un’ ammenda. (...) Foti intanto sarà in panchina a Budapest, la Uefa ha ridotto di 1 turno la squalifica (da 3 a 2). Sono umila infine gli abbonamenti rinnovati per la prossima stagione. (...)

(corsera)