I precedenti tra goleade e reti d'autore

Terzo incrocio europeo tra Roma e Bayer Leverkusen, il primo in Europa League e in una fase eliminatoria. Nelle precedenti occasioni le due squadre si erano incontrate solo ai gironi di Champions League. Quattro incontri totali tra andata e ritorno quindi (una vittoria casalinga per parte e due pareggi), ma tutti con risultati caratterizzati da rocamboleschi ribaltoni. La prima volta in Germania fu nella stagione 2004/05. Aprì le danze un'autorete di Berbatov per il vantaggio giallorosso. Poi la rimonta 3-1 del Bayer. Al ritorno successe tutto negli ultimi minuti: in gol sempre del centravanti Berbatov (stavolta nella porta giusta). Rispose Montella al 92esimo con la rete del pareggio. Nella stagione 2015/16 il Leverkusen venne sorteggiato nel gruppo E del massimo torneo europeo dopo aver eliminato la Lazio ai play-off. Di nuovo Champions Lea-ue, dunque. Il 4-4 alla BayArena, alla terza giornata fu un vero thriller. (...) Il ritorno a Roma, con l'Olimpico al gran completo, segue lo stesso copione. Avanti i giallorossi con Momo Salah, dopo soli 2 mi-nuti dal fischio d'inizio, ed Edin Dzeko, a metà del primo tempo. Ma anche in questo caso il calo di concentrazione è vistoso. Si spegne la luce in avvio di ripresa e al 51' è già 2-2. Un rigore di Pjanic all'80° regala poi la vittoria ai padroni di casa. Finirà 3-2. E sarà un risultato chiave. Perché l'unica gioia giallorossa in quel girone. (...)

(La Repubblica)