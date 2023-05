I baby a Firenze, Mou lascia a casa cinque titolari

Sarà ancora una volta la Roma dei giovani, quella che oggi affronterà la Fiorentina nel match valido per la penultima giornata di campionato. Mourinho ha deciso di lasciare a casa cinque titolari e si tratta di Dybala, Spinazzola, Pellegrini, Matic e Rui Patricio. Troppo importante la finale di Europa League per rischiare i calciatori fondamentali. Discorso diverso per coloro che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe: è il caso di Smalling, Llorente, Wijnaldum ed El Shaarawy, i quali troveranno tutti spazio dall'inizio o a gara in corso. In porta ci sarà Svilar, mentre in attacco giocheranno Belotti e Solbakken. Prima convocazione per Pagano e oltre a lui ci sono Keramitsis, Missori e Baldi.

Intanto la Roma ha aperto lo Stadio Olimpico in vista della finale di Europa League e la partita potrà essere vista tramite dei maxischermi. Gli abbonati pagheranno 14 euro, mentre i non abbonati 20.

(corsera)