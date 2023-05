Giovani leader: da Bove a Fagioli, i nuovi mediani adesso aiutano anche con i gol

A poco più di un mese dall'Europeo, il motore dell'Under 21 ha cominciato a lucidare i pistoni. I centrocampisti di Paolo Nicolato sono sempre più protagonisti e tra questi c'è sicuramente Edoardo Bove, autore della rete decisiva della Roma nell'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Saranno tre le partite che gli Azzurrini giocheranno in una settimana, motivo per cui serviranno sempre energie fresche. E quelle sono pronte a fornirle proprio Bove e Fagioli. Il calciatore giallorosso è il più giovane della compagnia di centrocampo: è un 2002, oggi compie 21 anni, quindi sarà uno dei giocatori da cui partirà il prossimo biennio. Sette presenze con l'Under 21, tutte nell'ultimo anno, e la fiducia di Mourinho si estende a Nicolato, anche perché Bove è quello che ha caratteristiche più spiccate di inserimento.

(gasport)