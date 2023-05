Giallorossi ko e in ansia per Dybala

La Roma torna da Firenze sconfitta - e definitivamente fuori dalla zona Champions - e furibonda. In vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, i giallorossi sono stati ripresi e superati nel finale: è la settima gara consecutiva senza vittorie (4 pareggi e 3 sconfitte), record negativo degli ultimi 18 anni. Per trovarne una peggiore bisogna risalire alla striscia di partite priva di successi nel 2004-05. Tante le polemiche, soprattutto per il gol del pareggio di Jovic, probabilmente viziato da un fallo di Madragora su Missori. (...) La testa di tutti è ora solamente sulla coppa, e forse per questo il tecnico ha deciso (in tribuna al Franchi c'era anche Ryan Friedkin) per il silenzio stampa a fine partita: l'obiettivo è evitare polemiche - molto probabili per gli episodi arbitrali - che avrebbero potuto distogliere l'attenzione dall'Europa League. Le uniche parole da parte della società sono arrivate sul profilo Twitter, e sono state di ringraziamento nei confronti del pubblico presente ieri al Franchi. «Grazie a tutti i tifosi - si legge - che anche oggi ci hanno sostenuto. Ora testa a Budapest» (...) In vista della gara di mercoledì sera il dubbio più grande rimane sempre quello legato a Dybala. L'argentino sarà con la squadra in Ungheria, quello è praticamente certo anche se prima del match il generai manager Tiago Pinto («Paulo non sta bene,») ha confermato la visione pessimistica di Mourinho. Il problema riguarda quanti minuti Dybala potrà giocare. Ieri l'argentino - escluso dalla lista dei convocati della tournée che la sua nazionale giocherà a giugno in Asia - ha svolto lavoro individuale a Trigoria e nel pomeriggio si è sottoposto a delle sedute di fisioterapia. Andrà avanti così fino a mercoledì. (...)

