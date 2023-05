Giallorossi in Asia per la tournée estiva: sfida con il Tottenham

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma torna in Asia. Dopo la tournée dello scorso novembre in Giappone, i giallorossi parteciperanno questa estate al Korea Tour 2023, un ulteriore step per diffondere il marchio in tutto il mondo. In attesa dell'annuncio della società, Pellegrini e compagni affronteranno due squadre di Premier League e una squadra locale tra Singapore e Corea del Sud. I giallorossi sfideranno il 26 luglio il Tottenham al National Stadium di Singapore, mentre le altre due gare, in programma rispettivamente il 29 luglio e 11 agosto, si svolgeranno all'Incheon Asiad Stadium contro Wolverhampton e Incheon United, nella omonima città coreana.

Nel frattempo, Mourinho prova a recuperare qualche giocatore per il rush finale della stagione. Già in vista della sfida con l'Inter il tecnico portoghese dovrà rinunciare a Celik (espulso nel finale) e a El Shaarawy vittima di un problema muscolare. Tornerà Matic, che ieri ha scontato la squalifica. Oltre al serbo potrebbero tornare dal primo minuto anche Dybala e Wijnaldum. Entrambi a Monza hanno assistito al match dalla panchina, ma è possibile che contro i nerazzurri giochino almeno uno spezzone di partita.

Dovrà aspettare ancora invece Belotti: il «Gallo» sta recuperando dalla frattura alla cartilagine costale, ma potrebbe tornare a disposizione di Mourinho per la prima delle due sfide col Bayer Leverkusen. Sono più lunghi i tempi per Smalling: il centrale inglese lavora per smaltire la lesione al flessore e punta la sfida di ritorno alla BayArena. Rimanendo in difesa, Karsdorp e Llorente non prenderanno parte alle semifinali, ma potrebbero tornare utili per le ultime gare di campionato, più lo spagnolo che l'olandese.

Stagione finita per Kumbulla dopo la rottura del crociato anteriore subita con il Milan. Continua invece il percorso riabilitativo di Darboe: nei giorni scorsi si è infatti recato alla Klinik Gut di St. Moritz in Svizzera, dove ha svolto delle visite di controllo dopo l'operazione al crociato.