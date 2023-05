Foti, 3 turni e 2 portiere rubate

Stangata in Europa per il vice di José Mourinho, Salvatore Foti. Il secondo dello Special One è stato squalificato dall'Uefa per tre giornate a seguito di «un'aggressione a un altro giocatore». L'episodio fa riferimento alla gara di ritorno con il Feyenoord all'Olimpico, quando fu espulso per la manata a Gimenez nei pressi dell'area tecnica giallorossa. La Roma presenterà ricorso.

Warning anche per José Mourinho per «aver tardato il calcio d'inizio», mentre 56 mila euro di multa alla Roma per blocco degli scalini e lanci di petardi.

Un'altra vicenda ha riguardato Foti. All'indomani della sfida contro il Bayer Leverkusen il vice allenatore ha ritrovato la sua vettura priva di ben due portiere.

(Corsport)