Fiorentina-Roma, sfida con vista su quelle finali da togliere il fiato

Fiorentina e Roma avrebbero evitato molto volentieri di giocare questa sfida perché per entrambe è già scattata l'operazione Coppe. Il campionato delle due squadre è più o meno deciso, motivo per cui i tecnici opteranno per un turnover massiccio. I giallorossi affronteranno il Siviglia in finale di Europa League tra 4 giorni, mentre la Viola ha una settimana in più per preparare quella di Conference contro il West Ham. Nonostante i capitolini non vincono in campionato da 6 turni, Mourinho ha deciso di non convocare Dybala, Matic, Pellegrini e Spinazzola. Anche Italiano farà giocare massimo 3/4 titolari, ma la sua squadra è più in forma della Roma.

Entrambe le squadre sono accomunate dal problema centravanti: Abraham è il lontano parente del giocatore ammirato l'anno scorso, mentre Belotti è ancora a zero gol in campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina, né Jovic né Cabral hanno convinto pienamente.

L'uomo in più dei toscani è sicuramente Gonzalez, l'acquisto più costoso della storia del club. Ha trascinato la squadra nei quarti e nella semifinale di Conference e ha segnato anche in finale di Coppa Italia. La Roma, invece, si affiderà alla fantasia di Pellegrini, il quale non giocherà oggi. Il numero 7 non ha vissuto una buona stagione, ma è in crescita nell'ultimo periodo. Inoltre è fondamentale su calci d'angolo e calci piazzati.

Amrabat e Dybala sono insostituibili, ma rappresentano le incognite in vista della finale. Il centrocampista marocchino è stanco e contro la Roma partirà dalla panchina. La 'Joya' sente ancora dolore alla caviglia e Mourinho ha detto che spera di averlo almeno per 20 minuti a Budapest.

(gasport)