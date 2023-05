Finale con giallo: Dybala è in dubbio ma vuole esserci

C’è una grossa nuvola sopra Trigoria che incombe sulla testa di Mourinho. Come sta davvero Paulo Dybala? Il grande dubbio a sei giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia riguarda le condizioni fisiche della Joya. L’argentino sente ancora dolore alla caviglia sinistra, contusa dopo l’entrata di Palomino durante Atalanta-Roma del 24 aprile scorso. (...) Dall’11 maggio Dybala è un fantasma, diviso tra lunghe sedute di fisioterapia a Trigoria e allenamenti individuali lontano da occhi indiscreti. Pretattica? Infortunio più grave del previsto? I dubbi che qualcosa sia successo restano, soprattutto dopo la mancata convocazione contro la Salernitana. L’obiettivo è uno soltanto. Averlo a disposizione per la finale di Europa League. A qualsiasi costo. Un traguardo che si è prefissato lo stesso Dybala che martedì e mercoledì ha deciso di saltare i due giorni di vacanza concessi dall’allenatore portoghese, presentandosi a Trigoria per allenarsi e continuare la fisioterapia. (...)

(La Repubblica)