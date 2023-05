Festa scudetto per l'AS Roma Femminile

IL TEMPO (M. VITELLI) Festa grande al Tre Fontane, con la As Roma femminile che batte l’Inter 2-1 in rimonta (rete iniziale di Chawinga, poi Bartoli e Haug) e regala ai tantissimi tifosi presenti sugli spalti un pomeriggio indimenticabile. Al fischio finale, infatti, inizia il party, con le ragazze di Alessandro Spugna che si abbracciano e poi si uniscono ai cori del pubblico. Mentre gli addetti preparano il palco per la premiazione, minuti d’emozione per Carina Wenninger, premiata dalla Roma con una targa che recita «Ovunque tu sarai, mai sola mai». L’austriaca ha deciso di smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione mettendo fine ad una carriera fantastica. Poi le giocatrici della Roma sfilano una ad una per ricevere la medaglia, la gente le osanna, è arrivato il momento della consegna del piatto che rappresenta lo scudetto della Serie A femminile. Così, con tutte le calciatrici sul podio, capitan Elisa Bartoli riceve dall’ad di Tim Pietro Labriola il trofeo e lo alza al cielo. «È stata una stagione lunga – dice – speriamo che questo viaggio non finisca qui».

Capitolo Primavera femminile. Dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus 2-0, la Procura Federale ha aperto un procedimento sui comportamenti delle giocatrici romaniste nel proprio spogliatoio.