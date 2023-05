Femminile: giallorosse ospiti del Milan

IL TEMPO - La Roma femminile, già campione d'Italia, sarà ospite oggi del Milan (diretta La7d). Nella lista delle convocate di Spugna torna Losada. «Abbiamo festeggiato come era giusto - dice il mister giallorosso - ora dobbiamo riconcentrarci sulle ultime gare di campionato che ci serviranno per preparare il match di Coppa Italia». Oggi in campo anche la Lazio che fa visita al Cesena alle 15.