Febbre Olimpico

Se esistesse una formula per far sparire improvvisamente i classici sintomi pre

finale - ansia, tensione, impazienza - a Roma sarebbe semplicemente introvabile.

"Colpa" dell'effetto Mourinho che ha ormai travolto la tifoseria giallorossa ma soprattutto dell'appuntamento con la storia che scatterà stasera alle 21, quando

Pellegrini e compagni affronteranno il Siviglia nell'ultimo atto di un'Europa League che potrebbe regalare ai giallorossi il secondo titolo nel giro di due stagioni. Una partita che mette in palio la possibilità di riscrivere e cambiare la storia di un popolo che, nelle ultime ore, ha iniziato il countdown in attesa del fischio iniziale del match della Puskas Arena. Non tutti chiaramente vivono il conto alla rovescia allo stesso modo. [...] Saranno tantissimi anche i romanisti che, anche quest anno, assisteranno alla sfida con il Siviglia direttamente all'Olimpico. A Trigoria, dopo le dovute consul-tazioni, è stato deciso di ripetere l'esperienza vissuta dodici mesi fa per Roma-Feyenoord. Anche stasera l'impianto del Foro Italico accoglierà quasi 55mila tifosi, che vivranno la finale direttamente dalle tribune e dalle curve. Per l'occasione il club ha deciso di mettere in vendita soltanto i posti da cui sarà possibile guardare in modo chiaro le immagini del match, senza mettere in vendita i seggiolini più esterni di ogni settore. La visione della partita verrà garantita grazie ai 6 maxi schermi installati a bordo campo: due (per lato) fronte tribuna Tevere e Monte Mario e uno davanti a ciascuna delle due curve. Rispetto alla scorsa sta-gione, ad aumentare sarà anche il livello si sicurezza: a prescindere dal risultato, non sarà consentito a nessuno di accedere al terreno di gioco.

(gasport)