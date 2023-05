La Figc ha comunicato i 21 calciatori scelti da Carmine Nunziata per il Mondiale Under 20, in programma in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno. Gli azzurrini affronteranno Brasile (21/05), Nigeria (24/05)e Repubblica Dominicana (27/05) nel girone D si ritroveranno domenica a Roma, per partire lunedì alla volta di Mendoza. […] Mancherà

Volpato (la Roma ha dato l'ok per Faticanti e Pisili, ma non per l'italo-

australiano).

